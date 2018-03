Der Pop-Star im Interview Enrique Iglesias: So verändern die Zwillinge sein Leben

Er ist der Traum vieler Frauen, in Deutschland allerdings ein selten gesehener Gast. Am Donnerstag steht Latin-Star Enrique Iglesias (42, "Subeme la Radio") im Rahmen seiner "Sex and Love"-Tour nun in München auf der Bühne. Sein einziges Konzert in Deutschland in diesem Jahr. Seine Partnerin Anna Kournikova (36) und die gemeinsamen Zwillinge, die am 16. Dezember zur Welt kamen, bleiben derweil in ihrer Wahlheimat Miami. Eine Trennung, die dem zweifachen Vater nicht gerade leicht fällt.