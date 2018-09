Der Polizist und das Mädchen, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Der Polizist und das Mädchen, Thrillerdrama

Martin Manz (Albrecht Schuch) dachte immer, er sei ein guter Mensch. In seinem Dorf ist er beliebt und bekannt. Deshalb verschweigt er, dass er angetrunken die Tochter seines besten Freundes Frank Eberhardt (Johannes Allmayer) überfahren hat. Denn was bringt ein Geständnis? Der furchtbare Unfall ist geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen. Martin bereut zutiefst. Miriam Eberhardt liegt im Koma, aber die Ärzte sind optimistisch. Martin will versuchen, seine Schuld wiedergutzumachen, ohne seine Mitmenschen mit der brutalen Wahrheit zu belasten. Doch um sein Geheimnis zu wahren, muss er an seine Grenzen gehen.