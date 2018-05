Der Pfingstkrimi aus Dresden "Tatort: Wer jetzt allein ist": So wird Alwara Höfels' letzter Fall

Auch das Rätselraten, welcher der beiden Mörder-Archetypen denn nun der Täter ist, zieht sich hin. Die meisten Zuschauer dürften ihn längst erkannt haben. Hätte man das früher aufgelöst und sich ganz auf die großartig aufspielenden Schauspieler verlassen, hätte es die etwas plumpe "Deus ex Zeitungsartikel"-Auflösung am Ende nicht gebraucht. Denn die große Stärke des Films liegt im Zwischenmenschlichen und offenbart sich in Zweierkonstellationen: Der charismatische Überflieger mit dem weichen Kern (Daniel Donskoy) und Gorniak, die sich zu dem Mordverdächtigen hingezogen fühlt. Der verschrobene Einzelgänger (Aleksandar Jovanovic), dessen wichtigste Bezugsperson seine Mutter ist, und Sieland, die seine Schale knackt, um an Informationen zu kommen. Und die beiden Ermittlerinnen miteinander, die in nüchternen Gesprächen die Leere in ihrem Leben offenbaren.