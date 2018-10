Der offizielle Trailer ist da "House of Cards": Ist Claire Underwood schlimmer als Frank?

"Vor wem hast du am meisten Angst?"

Bereits in den ersten Sekunden des Trailers wird deutlich, dass die US-Medien gespalten sind. In Nachrichtensendungen wird wild über Claire Underwood diskutiert. "Ich denke, sie ist vielleicht das Schlimmste, was diesem Land jemals passiert ist", sieht und hört man eine Frau in die Kamera sagen. Greg Kinnear (55) alias Bill Shepherd versucht Claire ins Gewissen zu reden - ohne Erfolg. Er sagt im Trailer: "Als ein Patriot, der sein Land liebt, bin ich davon überzeugt, dass wir es viel besser machen können."