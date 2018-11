Der Neuzugang bei "Jack Ryan" Tom Wlaschiha: "Mysteriös klingt immer gut"

Als Jaqen H'ghar aus "Game of Thrones" lehrte er die junge Arya Stark (Maisie Williams) einst das Morden. Zwielichtig ist auch Tom Wlaschihas (45) Figur Max Schenkel, die in der zweiten Staffel der Agentenserie "Jack Ryan" zu den Protagonisten stößt. Was Deutschlands heißesten Serienexport, der ab dem 23. November auch in "Das Boot" zu sehen sein wird, an der Rolle des mysteriösen Ausländers reizte und wie er Hauptdarsteller John Krasinski (39) erlebte, verriet er spot on news im Interview.