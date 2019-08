Das Paar habe sich bereits vor einiger Zeit auf einer Geburtstagsparty kennengelernt, das frische Liebesglück wollte Lugner aber noch nicht herausposaunen. "Nach dem Überwinden meiner Scheidung fiel es mir vorerst schwer, jemanden Neuen an mich heran zu lassen. Ich bin jetzt seit so langer Zeit Single gewesen. Natürlich habe ich Männer kennengelernt, ich bin ja nicht Mutter Theresa, aber es hatte bislang einfach leider nie wirklich geklappt", so Lugner zur "Bild".