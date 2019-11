Keine Vergleiche mit Bierofka: Sechzigs Identifikationsfigur hinterlässt große Fußstapfen. Mit Köllner kommt aber ein Trainer, der den "Club" im Sommer 2018 zum Überraschungs-Aufstieg in die Bundesliga führte. Vergleich verboten, so Köllner: "Das wird mir nicht gerecht, das wird aber auch Daniel nicht gerecht. Mag sein, dass es schwierig ist, Bierofka nachzufolgen." Entscheidend sei aber, "was du vorfindest" – und das sei bei 1860 ein intaktes Team: "Die Mannschaft hat am Samstag in Halle ein gutes Statement abgegeben."