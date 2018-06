Der nächste Übergriff Heather Locklear nach Angriff auf einen Polizisten festgenommen

In das Leben von Schauspielerin Heather Locklear (56) will einfach keine Ruhe einkehren. Der neue Tiefpunkt: Nach einem Anruf eines Familienmitglieds bei der Polizei wurde der Star aus "Melrose Place" stark angetrunken in ihrem Haus angetroffen. Weil sie dabei laut der Seite "TMZ" schließlich einen der Beamten geschlagen haben soll, wurde sie umgehend festgenommen und nach einem kurzen Umweg in ein Krankenhaus ins Gefängnis gesteckt. Auf dem Weg dorthin habe sie auch noch einen der Sanitäter getreten, heißt es weiter.