Life X vermietet sechs Wohnungen in München

In München bietet Life X noch fünf weitere Wohnungen in guter Lage an. Sie tragen Namen wie Kamin, Horizont oder Markt. Verfügbar sind die Zimmer in den Wohngemeinschaften größtenteils ab Ende Oktober. Einige Zimmer können auf der Onlineplattform bereits nicht mehr gebucht werden. Eine künstliche Verknappung könnte von der Firma allerdings auch als strategisches Marketinginstrument zum Start der Vermietungen in München genutzt werden.