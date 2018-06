Der nächste Skandal? Chris Brown: Weitere Frau erwirkt einstweilige Verfügung

Tatsächlich sollen sich die Übergriffe an mehreren Tagen und bei mehreren Anlässen zugetragen haben, heißt es weiter. Brown müsse sich nun 100 Yards (rund 90 Meter) von der Frau fernhalten und dürfe sie auf keine Weise kontaktieren. Der Beschuldigte streitet die Vorwürfe laut "Page Six" in Person seines Anwalts vehement ab: "Das ist sehr traurig, denn es ist offensichtlich das widersprüchliche Geschimpfe [einer Frau], die Chris gar nicht kennt und die psychische Probleme hat", so Anwalt Mark Geragos.