Der nächste Netflix-Hit? "Maniac": Das verspricht der erste Trailer zur Serie mit Emma Stone

Ein als Wissenschaftler kaum wiederzuerkennender Theroux kümmert sich darin um seine Patienten, zu denen auch Stone (Annie Landsberg) und Hill (Owen Milgrim) zählen. An welcher Erkrankung sie genau leiden, daraus macht der Trailer noch ein großes Geheimnis. Nicht nur der Titel der Serie (zu Deutsch: "Wahnsinniger") lässt aber bereits vermuten, dass beide unter schweren psychischen Störungen leiden - oder will man das den Probanden am Ende nur vorgaukeln?