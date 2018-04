Der "München Grill"-Star im Interview Christine Neubauer: Warum sie immer in Bewegung bleibt

Sie haben sich beruflich vor einigen Jahren bewusst eine Auszeit genommen, jetzt sind Sie wieder präsenter im deutschen Fernsehen. Feiern Sie jetzt eine Art Mini-Comeback?

Neubauer: Wenn man es so nennen will, nehme ich das gerne an. Aber es sind einfach ganz andere Wege. Es gehen Türen zu, andere Türen gehen auf. Zum Beispiel habe ich in Chile gerade zum ersten Mal auf Spanisch einen Kinofilm gedreht. Und als nächstes spiele in Bad Segeberg zum ersten Mal die absolut Böse. Das ist auch eine körperliche Herausforderung, weil ich da reiten muss. Ich bin zwar schon in mehreren Filmen geritten, aber auf der Bühne ist das nochmal etwas ganz anderes.