Der Mörder aus "Polizeiruf 110" Jürgen Vogel: "Rebellion ist ein guter und kreativer Prozess"

Zu seinem 50. Geburtstag am 29. April bekam Jürgen Vogel ("Die Welle") nicht nur einen erneuten Auftritt neben seiner "Zornige Küsse"-Kollegin Maria Simon (42), sondern er durfte in "Polizeiruf 110: Demokratie stirbt in Finsternis" auch gleich noch den Mörder spielen. Doch im Grunde war die Tat Nebensache: In diesem Krimi ging es um soziale Verantwortung und was passiert, wenn man diese vergisst, und um gesellschaftliche Ordnung und was passiert, wenn man sich dieser entzieht. Im Interview mit spot on news spricht Jürgen Vogel über Aussteiger, Rebellion und das Wiedersehen mit seiner Kollegin Maria Simon.