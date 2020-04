Seit Jahren ist Matthias Opdenhövel ein bekanntes Gesicht in der deutschen TV-Landschaft. Vergangenes Jahr stand er u.a. für den Mega-Erfolg "The Masked Singer" für ProSieben vor der Kamera. Auch in der neuen Staffel ist der 49-Jährige wieder dabei und stellt die kostümierten Promis dem Publikum vor. Aber wie lebt der Moderator eigentlich privat?