Der Mann der Königin Alter Schwede! Prinz Philip feiert seinen 97. Geburtstag

Kurz vor seinem 97. Geburtstag am heutigen Sonntag ließ es der Herzog von Edinburgh, Prinz Philip, offenbar etwas ruhiger angehen. Zumindest nahm er zum ersten Mal nicht an der "Trooping the Colour"-Parade, der alljährlichen Militärparade zu Ehren seiner Ehefrau Queen Elizabeth II. (92), am gestrigen Samstag teil. Denkbar ist aber auch, dass er einfach nur umsetzte, was im Spätsommer 2017 seinen Ende nahm: Am 2. August des vergangenen Jahres absolvierte er seinen letzten offiziellen Auftritt für das britische Königshaus - und ging damit in den Ruhestand.