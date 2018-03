Verbindung zu IOC-Präsident Thomas Bach

Seine Mitwirkung bei der Befreiung von Auschwitz taucht in seinen Fotoalben zwangsläufig nicht auf. Wer hätte in diesem Moment auch auf die Idee kommen sollen, eine Kamera in die Hand zu nehmen? Natürlich sind in den Alben viele Fotos seiner Eltern, den Kindern, den Enkeln und ihren Familien zu finden – und von ihm selbst. Eines ist noch gar nicht so alt und zeigt ihn zusammen mit Thomas Bach, dem Präsidenten des International Olympic Commitee (IOC).