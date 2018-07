Der "Léon"-Darsteller wird 70 Jean Reno: Der Profikiller, der Zeitritter, der Echsenjäger

Hollywood klopft an

Die Zusammenarbeit mit Besson hatte Reno die internationale Bühne eröffnet, auf der er sich in Komödien wie "French Kiss", dem ersten Teil der "Mission: Impossible"-Reihe, Roland Emmerichs (62) "Godzilla" oder "Ronin" an der Seite von Stars wie Meg Ryan (56), Tom Cruise (56) und Robert De Niro (74) wiederfand. Im heimischen französischen Kino machte er sich derweil als zeitreisender Ritter in "Die Besucher" auch als Comedy-Talent einen Namen. Für die französische Vertonung von "Der König der Löwen" lieh Reno zudem Simbas Vater Mufasa die Stimme, im Original von James Earl Jones (87) gesprochen. Weitere große Filme seiner Karriere sind unter anderem die beiden Teile von "Die purpurnen Flüsse" sowie von "Der rosarote Panther", "Der Da Vinci Code - Sakrileg" mit Tom Hanks (62) und "Wasabi", der Reno auch in Japan zu einer Größe auf der Leinwand machte.

Die verpasste Mega-Chance und ein berühmter Trauzeuge

In der Tat hätte Jean Renos Stern noch weitaus höher aufgehen können. Berichten zufolge wurde ihm einst die Rolle als Agent Smith in der Sci-Fi-Trilogie "Matrix" angeboten, was er jedoch aufgrund des Drehorts in Australien ablehnte. Stattdessen durfte der australische Schauspieler Hugo Weaving (58) als einer der bekanntesten Schurken der jüngeren Filmhistorie Keanu Reeves (53) vermöbeln.

Privat fand Reno bislang dreimal sein Glück. Bei seiner jüngsten Eheschließung im Jahr 2006 mit dem wesentlich jüngeren Model Zofia Borucka (46) fungierte übrigens der spätere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy (63) als Trauzeuge. Neben Glückwünschen aus der Traumfabrik wird Herr Reno also auch mit einem gar staatsmännischen "Bonne Anniversaire" zu seinem Ehrentag rechnen können.