Der Kriminalist, Unter Verdacht, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Der Fall Bruno Schumann

Schumann (Christian Berkel) wird in einer Gefängniszelle wach. Ihm wird vorgeworfen, den kolumbianischen Diplomaten Alfonso Villar ermordet zu haben. Doch Schumann kann sich an nichts erinnern. Vieles spricht gegen Schumann. Doch der ist sich sicher: Jemand will ihm den Mord anhängen. Alfonso Villar war Tatverdächtiger in Schumanns letztem Fall. Er hatte den Mord an seiner Freundin Sina Nowak gestanden, genoss aber als Botschaftsangestellter Immunität.