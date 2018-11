Der Kriminalist, SOKO Leipzig, ... Krimi-Tipps am Freitag

22:05 Uhr, Sat1.Gold, Der Bulle von Tölz: Tod eines Priesters

Um der Abschiebung zu entgehen, hat sich eine Asylbewerber-Familie in der Kirche verschanzt. Das ganze Dorf unterstützt sie. Doch dann versetzt die Nachricht über die Stürmung der Kirche alle in Alarmbereitschaft, vor allem, als sich der Pfarrer weigert, die Familie an einen anderen Ort zu bringen. Am nächsten Tag findet die Haushälterin Lucia (Anica Dobra) in der Kirche den toten Pfarrer.