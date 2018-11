Der Kriminalist, SOKO Leipzig,... Krimi-Tipps am Freitag

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Goldkind

Für ein Shooting reist Influencerin Nike Gold (Jasmin Lord) mit ihrer Managerin Doro (Natalia Rudziewicz), Tochter Maggie (Lilly Wagner) und Personenschützerin Tatjana (Sylta Fee Wegmann) nach Leipzig. Wie aus dem Nichts greift ein Unbekannter sie an. Die Messerattacke verfehlt Maggie nur knapp, doch als Tatjana die Verfolgung aufnimmt, kommt es zum Kampf, bei dem der junge Angreifer stirbt. Am Tatort angekommen, findet die SOKO Leipzig eine Haarsträhne von Maggie, die der Mann in einem Behältnis bei sich trug.