Der Kriminalist, Donna Leon, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

21:45 Uhr, hr, Der Bozen-Krimi: Herz-Jesu-Blut

Aufatmen bei "Frau Commissario" Sonja Schwarz (Chiara Schoras): Endlich tauchen Indizien für die Unschuld von Ehemann Thomas (Xaver Hutter) auf, der wegen Mordverdachts an einem jungen Mädchen in U-Haft sitzt. Anteil daran haben ihre Stieftochter Laura (Charleen Deetz) und Ludwig Kerschbaumer (Kai Malina), der als Schäfer über die einsamen Alpenbergstrecken zieht. In den Focus der Ermittlungen gerät nun wieder der Lokalpolitiker Keller (Heio von Stetten). Auch der zwielichtige Edelgastronom Rossi (Thomas Sarbacher) gerät erneut ins Visier der Kripo Bozen, allerdings in anderer Sache: dem Mord an einem Buschenschankwirt.