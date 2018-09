Der König wird entthront Bei YouTube bald größer als PewDiePie: Was ist eigentlich T-Series?

Gewaltsame Geschichte

"Musik kann die Welt verändern", heißt es in der Beschreibung des 2006 gegründeten T-Series-Kanals auf YouTube. Das Label glaube daran, "die Welt durch seine Musik näher zusammenbringen zu können". Doch die Geschichte des Unternehmens ist von einem Gewaltakt gezeichnet. Gründer Gulshan Kumar, der das Label besonders in den 1990er Jahren groß gemacht hatte, wurde im August 1997 vor einem Hindutempel in Mumbai erschossen. Wie damals unter anderem von dem indischen Nachrichtenmagazin "Outlook" berichtet wurde, habe er sich geweigert, Schutzgeld an das Verbrechersyndikat D-Company zu bezahlen. "Ich fürchte niemanden", soll Kumar noch einen Tag vor seinem Tod erklärt haben.