"Der Kleine ist der Boss" Sila Sahin verrät Details aus ihrem Leben als Mutter

Mitte Juli ist Schauspielerin Sila Sahin (32) Mutter eines Sohnes geworden. Auf Instagram meldete sie sich nun mit neuen Details zurück und erklärte ihren Fans, wie es ihr und ihrem Mann Samuel Radlinger (25) in der neuen Elternrolle so geht. Vor allem der Fußballer scheint das Vatersein voll und ganz zu genießen. "Samuel geht voll auf in seiner Rolle. Wenn er stillen könnte, würde er sogar stillen", erklärte Sahin am Mittwoch in ihrer Instagram-Story.