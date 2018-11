Die McDonald's Häuser und Oasen sind an Kliniken angeschlossen. In den Häusern haben Eltern die Möglichkeit, bei einem Klinikaufenthalt ihrer kleinen Lieblinge in deren Nähe zu bleiben. Die Oasen hingegen sind Zufluchtsstätten, um Kindern einen langwierigen und kräftezehrenden Klinikaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Es werden zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für die ganze Familie geboten und die Oasen sollen ein nahezu normales Familienleben während des Krankenhausaufenthalts ermöglichen. Unterstützt werden diese Angebote von der McDonald's Kinderhilfe Stiftung und werden hauptsächlich durch Spenden und Fundraising finanziert. Somit ist es eine wirklich gute Sache, einem kleinen Emil ein schönes Zuhause zu geben. Der süße Eisbär ist derzeit für 9,99 Euro in den McDonald's-Restaurants erhältlich.