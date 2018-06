Der Kardashian-Clan feiert Geburtstag Umhüllt von Luxus: Kylie Jenner packt Baby Stormi in Gucci

Der Kardashian-Clan lädt zum Fest

Die große Geburtstagssause für den Kardashian-Nachwuchs fand am gestrigen Sonntag in Calabasas, Kalifornien, statt. Dass sowohl North als auch Penelope eigentlich erst in wenigen Wochen Geburtstag haben, schien die It-Familie nicht zu stören. Gefeiert wurde schon jetzt - und das in den schillerndsten Regenbogenfarben und mit viel Glitzer. Das Motter der beiden Mädchen: Einhörner!