Komiker und Bestsellerautor Hape Kerkeling (53) meldet sich endlich mal wieder in einem Interview zu Wort. Anlass ist der Kinofilm "Der Junge muss an die frische Luft: Meine Kindheit und ich", der nach seiner gleichnamigen Autobiografie entstand und am 25. Dezember in den Kinos startet. "Der Film ist für mich Trost. Ich wünsche mir, dass er das auch bei anderen auslöst, die ebenfalls Schicksalsschläge hinnehmen mussten", sagt er dem Magazin "Gala". Die Rede ist vom viel zu frühen Tod seiner Mutter, den er als Kind verkraften musste.