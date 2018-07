In den Mirror-Modellen lassen sich alle einschlägigen Apps vom eigenen Smartphone auf dem 7-Zoll-Display auf der Mittelkonsole spiegeln (daher der Name!) und per Touchscreen oder Sprachsteuerung via Bluetooth während der Fahrt bedienen. Das funktioniert nach kurzer Eingewöhnung sehr zuverlässig und entspannt, auch bei geöffnetem Dach klappen die Sprachbefehle problemlos. Das passt schon mal.