"Der Insasse" erscheint Sebastian Fitzek: Mit Mord und Totschlag zum Erfolg

Weitere Fitzek-Verfilmungen folgen: In Sat.1 werde im Herbst ein Film nach einem Buch von ihm ausgestrahlt: "Amokspiel", erklärte der Autor: "Es geht um ein Geiseldrama in einem Radiosender. Bei laufender Sendung ruft ein Psychopath wahllos Menschen an. Melden die sich am Telefon mit einer bestimmten Parole, wird eine Geisel freigelassen. Wenn nicht, wird eine erschossen." Ebenfalls noch im Herbst läuft bei RTL "Passagier 23": "Da geht es um einen Vater, dessen Frau und Kind spurlos auf einem Kreuzfahrtschiff verschwinden. Als er nach Jahren einen Hinweis bekommt, was mit seinen Lieben geschehen sein könnte, geht er dem Mysterium ihres Verschwindens nach."

Das neue Buch

Während die Verfilmungen seiner Werke bei den Fans bisher gemischte Gefühle hervorriefen, ist die Freude auf das nächste Buch bei Fitzek-Anhängern wohl weiter groß. Ab 24. Oktober ist mit "Der Insasse" sein neuer Thriller zu haben: Ein Jahr nachdem der kleine Max verschwindet, entschließt sich dessen Vater, dem Täter so nahe wie möglich zu kommen. Um herauszufinden, was mit Max passiert ist, wird er selbst zum Insassen im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie.