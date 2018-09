Der Influencer im Interview Riccardo Simonetti: "Deutschland hat Angst vor allem, was anders ist"

Was beabsichtigen Sie mit Ihrem auffälligen Look?

Simonetti: Ich will nie auffallen, ich will ich selbst sein. Manchmal brauche ich dafür nur eine Jeans und ein ärmelloses Britney-Spears-Shirt, manchmal Couture und Pailletten. So oder so möchte ich ehrlich zu den Leuten sein und sie dadurch inspirieren den Menschen auszuleben, der in ihnen steckt. Jeder soll das tragen, was sich für ihn richtig anfühlt.

Ist Deutschland in Bezug auf das Anderssein zu engstirnig?

Simonetti: Ich glaube, die Gesellschaft ist viel engstirniger, als wir es uns selber eingestehen wollen. Deutschland ist ein wunderbar vielfältiges Land, trotzdem haben viele Angst vor allem, was anders ist und stellen sich quer. Das ist leider in der scheinbar liberalen Medienwelt auch immer noch so. Daher bin ich auch so dankbar dafür, so viel in den Medien bewirken zu können. Ich habe mir immer gewünscht im Fernsehen zu sein und Dinge zu sagen, mit denen sich dann sogar Menschen auseinander setzen müssen, die so etwas wie mich noch nie gesehen haben.

Wie wichtig ist es Ihnen, berühmt zu sein?

Simonetti: Ich wollte immer ein Star sein, weil ich das Gefühl hatte, dass das die einzige Welt ist, die einem Jungen wie mir ein Zuhause gibt und ihn für die Eigenschaften schätzt, für die er da draußen immer kritisch behandelt wurde. Also lautet die Antwort: sehr wichtig sogar. Aber eigentlich will ich genau das, was sich jeder im Leben wünscht: einen Platz, an dem man einfach man selbst sein darf.

Haben Sie diesen Platz denn schon an der Seite von jemandem gefunden?

Simonetti: Das können meine Instagram-Follower besser beantworten als ich. Nein (lacht). Ich glaube, dieses Kapitel schlage ich erst später in meinem Leben auf. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm.