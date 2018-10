Der Home-Button ist verschwunden Apple präsentiert das neue iPad Pro

Außerdem kündigte Apple noch ein neues MacBook Air mit 13,3-Zoll-Retina-Display an, das ebenfalls deutlich dünner und kleiner wird als das Vorgänger-Modell. Der neue Laptop steht in den USA ab heute zum Vorbestellen bereit und kostet dort 1.199 US-Dollar. In Deutschland wird es für 1.349 Euro über den Ladentisch gehen. Ebenfalls vorgestellt wurde ein neuer Mac Mini, in dem ein Sechs-Kern-Prozessor platziert wurde. Die günstigste Variante mit 8 Gigabyte RAM kostet in den Vereinigten Staaten 799 US-Dollar, hierzulande 899 Euro.