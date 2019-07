Der Gutachter, Barnaby, Tatort, ... Krimi-Tipps am Montag

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Tote singen nicht

Midsomer Worthy hat einen Laienchor. Doch der Konkurrenzkampf zwischen Chorleiter Laurence Barker (Peter Capaldi) und dem Kirchenchorleiter artet aus. Hat der Mord am ersten Tenor etwas damit zu tun? Inspector Barnaby (John Nettles) hat einen Vorteil: Nicht nur seine Frau Joyce (Jane Wymark) und sein Pathologe Dr. Bullard (Barry Jackson) singen im Laienchor. Auch sein Constable Jones (Jason Hughes) wird mit seinem passablen Tenor in den Chor geschleust. Aber die Spur führt aus dem Chor hinaus in ganz andere Kreise.