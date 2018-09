"Der große Rudolph" in der ARD Regisseur: Moshammer hatte früher fast etwas Rockerhaftes

Moshammer ist ein Münchner Archetyp, der so weder in Hamburg noch Berlin möglich gewesen wäre.

Ja, er hat sich in einer gewissen Nachfolge von König Ludwig gesehen: Diese barocke, feudale Selbstinszenierung, dann auch dieses Kunstbairisch, das er gesprochen hat. Aber was man nie vergessen darf: Es gehörte absolut auch Mut dazu, so aufzutreten – gerade in einer Gesellschaft die noch sehr machistisch war, die über andere gelacht und auf sie gezeigt hat. Der war ja zuvor ein gut aussehender Mann, der fast was Rockerhaftes hatte. Dann aber vergoldete er sich und kreuzte mit Mutter und Schoßhund auf.