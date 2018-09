Der große Rudolph, Fort Boyard, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Der große Rudolph, Satire

Im München der 1980er Jahre ist Rudolph Moshammer (Thomas Schmauser) der prominenteste Modemacher. Das reicht aber seinen stillen Teilhabern und Finanziers nicht mehr aus. Sie wollen, dass der Laden in der Maximilianstraße auch den Hoch- und Geldadel als Kunden gewinnt. Deshalb sucht Moshammer - zum Entsetzen seiner Mutter Else (Hannelore Elsner) - für den Verkauf eine junge, verführerische Frau. Er findet die auf den ersten Blick nicht besonders auffallende Evi (Lena Urzendowsky), eine junge Fußpflegerin aus Augsburg. Aus ihr, so erklärt Rudolph, werde er eine aufregende Frau machen - wäre da nicht seine Mutter, die im Hintergrund Intrigen schmiedet.