Der große Moment Herzogin Meghan: So nimmt sie Abschied von ihrem Brautkleid

Mit einem Funkeln in ihren Augen und einem zufriedenen Lächeln streicht die Duchess of Sussex behutsam über den weißen Stoff. Ihren großen Tag hat sie gerade hinter sich gebracht. Ein letztes Mal hält sie den Schleier ihres Brautkleides in den Händen und blickt auf die handbestickten Blumen, die für die Commonwealth-Länder stehen: "53 Länder, wow, das wird uns beschäftigt halten", ist Meghans Stimme im Hintergrund zu hören. Das neue Mitglied der britischen Royals ist in der neuen Doku "Queen of the World" des Senders ITV zu sehen. Der Film erzählt die Geschichte des Commonwealth und seinem Oberhaupt und lässt Mitglieder der britischen Royal-Familie zu Wort kommen. Die Doku feiert am Dienstag, den 25. September, Premiere.