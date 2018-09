München - Am Sonntag wird Niko Kovac anzapfen. Seine Quellen. Zwar hat der Bayern-Trainer am Freitag kein offizielles Wiesn-Verbot für seine Stars ausgesprochen, sagte aber über einen möglichen Oktoberfest-Besuch am Sonntag: "Wird ein bisschen eng." Der gebürtige Berliner fügte hinzu: "Die fünfte Jahreszeit werden wir sicher irgendwann in den nächsten Wochen genießen." Der Bayern-Tross wird wohl am letzten Wiesn-Sonntag, nach dem Heimspiel gegen Gladbach (6. Oktober), durchstarten – danach ist eh wieder Länderspiel-Pause.