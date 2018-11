Der gelassene Rekordmann Hain ist der Rekord-Torschütze des SpVgg Unterhaching

Für den Rekord brauchte Hain, der aus Zwiesel im Bayerischen Wald stammt, nicht einmal zweieinhalb Jahre. Seit er im Sommer 2016 vom TSV 1860 zur SpVgg Unterhaching wechselte, trifft er am Fließband. 32 Tore in 28 Spielen in der Regionalliga, bisher 27 Tore in 52 Drittliga-Partien, dazu sechs Treffer in DFB- und Toto-Pokal – macht 65 Tore in 91 Spielen. Beim TSV 1860 hatte er in 29 Zweitliga-Partien nur einmal getroffen.