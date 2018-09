Der gefallene Comedy-Star Das darf er, das muss er: Der Gefängnis-Alltag von Bill Cosby

Sein Alltag für mindestens drei Jahre

Laut "New York Times" sei Cosbys Zelle rund zwei auf vier Meter groß. Er dürfe Telefonanrufe annehmen und an Besuchstagen einmaligen Besuch von bis zu fünf Personen gleichzeitig bekommen. Körperkontakt sei dabei wie in allen Gefängnissen in Pennsylvania erlaubt. Essen gebe es jeden Tag um 7 Uhr, 11 Uhr und 16:55 Uhr, drei Mal pro Tag müssen die Insassen zur Zählung vor ihrer Zelle antreten.