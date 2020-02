Was dürfte die Frau an der Seite von Müller nicht machen? "Auf keinen Fall würde ich es wollen, dass eine Frau mir die Klamotten rauslegt. Klamotten sind Ausdruck seiner selbst und da würde ich mich nicht verbiegen lassen. Ich zieh mich weitgehend schon selber an. Aber ich hab auch eine Stylistin, die mir dann so ein paar Sachen dazu sagt, auch bei Drehs guckt, dass ich nicht zu sehr ausflippe. Ich bin nämlich eher flippig." Ob Nelson Müller mittlerweile vergeben ist, ist nicht bekannt. Zu diesem Thema schweigt der Koch nämlich.