Der FDP-Politiker ist frisch verliebt Christian Lindner zeigt sich mit Freundin Franca in Bayreuth

Premiere in Bayreuth! Bei den Festspielen in der fränkischen Stadt hat FDP-Politiker Christian Lindner (39) erstmals die neue Frau an seiner Seite vorgestellt. Hand in Hand marschierte er am Mittwochabend mit der RTL-Journalistin Franca Lehfeldt (28) über den roten Teppich, um sich im Festspielhaus die Eröffnungsoper von Richard Wagner anzusehen.