Müller unsichtbar, Neuer wie immer

Auch Müller, der in den vergangenen beiden Turnieren jeweils fünf Tore geschossen hat, gab bisher keine gute Figur ab. In den Deutschland-Spielen gegen Mexiko und Schweden tauchte der 27-Jährige über weite Strecken der Spiele komplett ab, bot sich kaum als Anspielstation an und suchte nicht wie sonst den riskanten Gang nach vorne. (AZ-Kommentar: Mit dieser Leistung gehört Müller auf die Bank)