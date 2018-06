Der Entertainer feiert Geburtstag im TV Jürgen von der Lippe: 70 und kein bisschen leise

Es folgte ein Potpourri an Talkshows ("Wat is?"), Literatursendungen ("Was liest du?"), Panel-Shows ("Frage den Lippe"), Spielshows ("Extreme Activity"), Gastauftritten und diversen Bühnenprogrammen sowie Alben. Festlegen ließ er sich nie, und dass bei Weitem nicht jedes Format von Erfolg gekrönt war, scheint für den Entertainer weit weniger gravierend als Schwiegermutters Liebling zu sein. "Ich habe immer polarisiert, und ich habe immer gerne polarisiert", sagte er dem "WDR". Diejenigen, die einen mögen, sollten immer in der Überzahl sein, räumt er ein, "aber wenn alle sagen, 'ganz nett', das ist der Tod".