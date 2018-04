Der ehemaliger Chefdiplomat Joschka Fischer: Großes Lob für Angela Merkel

Das Taxi als Universität fürs Leben

Fischer berichtete in dem Gespräch auch über seine Zeit als Taxifahrer in Frankfurt/Main (bis 1982). "Ich wurde ja oft verhöhnt: Das Einzige, was er hat, ist 'n Taxischein. Stimmt. Bin ich stolz darauf. Ich habe das Leben kennengelernt, wie es wirklich ist." Das Taxi wurde für Fischer also zu einer Art Universität fürs Leben. "Was glauben Sie - nachts im Taxi! Ich fuhr mal ein altes Mütterchen. Sagt sie zu mir, in breitestem Hessisch: Jungär Mann, isch könnt jetzt mit Ihnen mache, was isch will... Da wurde mir klar, was im Kopf von Menschen, auch von alten Mütterchen, abläuft, wenn sie sich in einem scheinbar rechtsfreien Raum bewegen."

Früher sei er lange geprägt gewesen von einem idealistischen Menschenbild. "Mensch ist gut an sich, man muss nur die Verhältnisse so verändern, dass er sich entfalten kann. Im Taxi habe ich erkannt, dass der Mensch von extremer Ambivalenz ist: großmütig und hundsgemein in einem. Und dass sich das nie ändern wird. Da wurde ich definitiv zum Realo..., zum Realisten." Aus heutiger Sicht sei ein Fischer "durch und durch Bundesrepublik-West: mit allen Ups und Downs, vom katholischen Messdiener zum Linksradikalen zum Außenminister. Ein Mehrfachaussteiger."

Wenn es einen Song für sein Lebensgefühl in den 1970er-Jahren gegeben hätte, dann sei das "Highway to Hell". "Sie sehen daran ganz gut meine Zerrissenheit: Als guter Messdiener war ich immer für 'Stairway to Heaven'. Aber in der theologischen Abbildung fand ich die Hölle natürlich stets viel interessanter als die Aussicht, in einem langen, weißen Nachthemd ewig Halleluja zu singen. Das ist auf Dauer ein bisschen langweilig. In der Hölle hingegen schien mehr los zu sein."