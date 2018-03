Der deutsche Kult-Auswanderer Was macht eigentlich Konny Reimann?

Im Einsatz für den guten Zweck...

Beim Bau seiner Häuser packte Konny Reimann stets gerne selbst mit an. "Ich bin schon immer Handwerker! Mit acht oder neun Jahren hatte ich bereits meine eigene kleine Handwerkerecke, in der ich gesägt und Sachen bearbeitet habe", erzählte der 62-Jährige einmal im Interview mit spot on news. Inzwischen setzt sich der prominente Auswanderer und Heimwerker auch aktiv für Recycling ein. "Es ist so einfach, was für die Ressourcenschonung zu tun", erklärt er seine Beweggründe, die gemeinnützige Aufklärungs-Initiative Lightcycle zu unterstützen. "Durch das Lampen-Recycling wurden in den letzten Jahren über 60.000 Tonnen an Materialien dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Das ist eine gute Sache."