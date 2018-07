Der "Dahoam is Dahoam"-Star Ferdinand Schmidt-Modrow: So süß ist sein erstes WM-Erlebnis

Bekannt wurde Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow (33, "Die Welle") mit der "Beste"-Trilogie von Marcus H. Rosenmüller (44, "Wer früher stirbt ist länger tot"). Seit 2017 ist als Pfarrer in der TV-Serie "Dahoam is Dahoam" (seit 2007) zu sehen. Und auch am Set der Erfolgsserie steht die Fußball-Weltmeisterschaft aktuell im Mittelpunkt. "Wir haben bei der Serie 'Dahoam is Dahoam' unser eigenes Tippspiel", erzählt der bayerische Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.