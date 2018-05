Der Chef bekommt die Quittung, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Tele 5, Haunter - Jenseits des Todes, Horrorfilm

Langsam nur stellt Lisa (Abigail Breslin) fest, dass sie gar nicht mehr am Leben ist: Sie ist ein Geist. Ihre ganze Familie wurde ermordet. Als sie herausfindet, dass sie Kontakt mit anderen Wesen in anderen Zeiten aufnehmen kann, will sie genau wissen, was passiert ist. Trotz Warnungen begibt sie sich immer tiefer in die verborgene Welt der Seelen und riskiert alles.