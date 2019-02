Der Bergdoktor, The Avengers,... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, arte, Die Geister des Flusses, Krimiserie

Die junge Polizistin Chloé (Stéphane Caillard) wird in das Übersee-Département Französisch-Guayana versetzt. In Cayenne, der Hauptstadt, angekommen, wird sie gleich mit ihrem ersten Fall konfrontiert, den sie zusammen mit dem eher abweisenden, einheimischen Kollegen Dialo (Adama Niane) aufklären soll: dem grausamen Mord an einem französischen Ehepaar.