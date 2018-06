Der Bergdoktor, Joy, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX, Das Vermächtnis des Geheimen Buches, Abenteuer

Ben Gates (Nicolas Cage) begibt sich auf eine todesmutige Jagd nach dem geheimen Buch von John Wilkes Booth, um die Unschuld seines Ururgroßvaters an dem Lincoln-Attentat zu beweisen. Zusammen mit seinem Vater und seinen Freunden Riley Poole (Justin Bartha) und Abigail Chase (Diane Kruger) suchen sie in den Abgründen der amerikanischen Bürgerkriegsgeschichte. Bei ihrer waghalsigen Jagd ist ihnen stets Mitch Wilkinson (Ed Harris) auf den Fersen, der ein ganz anderes Interesse an Booths Buch hat.