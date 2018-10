"Der Berg" hat Ja gesagt "Games of Thrones"-Star Hafthor Björnsson hat geheiratet

Bekannt wurde er als alias Gregor "Der Berg" Clegane (seit 2014) in der internationalen Erfolgsserie "Games of Thrones": Jetzt hat der "stärkste Mann der Welt" ("World's Strongest Man" 2018), Hafthor Björnsson (29), geheiratet. Der isländische Schauspieler und seine Freundin Kelsey Morgan Henson haben sich am Wochenende das Jawort gegeben.