Der Beginn eines neuen Lebens? Still und heimlich: Mariah Carey hat ihren Verlobungsring verkauft

Eine falsche Entscheidung? Wie das US-Portal "Page Six" jetzt berichtet, habe sich Carey nämlich nun doch von dem funkelnden Schmuckstück getrennt. Es heißt, ihr Business-Manager habe den Verlobungsring einem Juwelier in Los Angeles verkauft, der eine Verschwiegenheitserklärung über den ursprünglichen Besitzer des Ringes unterzeichnet haben soll. Der Grund für den Verkauf: Die 48-Jährige wolle in ihrem Leben nach vorne schauen, "dazu müssen emotionale und materielle Gepäckstücke zurückgelassen werden", so der Publizist der Sängerin.