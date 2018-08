Der Arzt gibt grünes Licht "Promi Big Brother": Silvia Wollny und Sophia Vegas sind zurück

Nachdem sich die Reihen der Bewohner bei "Promi Big Brother" erst unerwartet ausgedünnt hatten, ist die Truppe nun wieder vollzählig. Silvia Wollny (53) und Sophia Vegas (30) sind ins Haus zurückgekehrt, wie SAT.1 berichten kann. Die Elffachmama und ihre Reality-Kollegin werden also in der neuesten Folge am Donnerstagabend, um 22:15 Uhr, wieder zu sehen sein.